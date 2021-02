İnternet artık vazgeçilmez

Salgına rağmen evden çıkanların sayısı arttı

Genel olarak evde kalmaya dikkat ediyoruz. Dışarı çıkanların çoğunluğu zorunlu nedenler ile çıkıyor. Ancak öte yandan bir süredir zorunlu olmayan nedenler ile evden çıkanların oranında bir artış gözlemliyoruz. Yaz aylarındaki oranlara geri dönmemiş olsak da sonbahardaki seviyesine ulaştık. Sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen gözlemlenen bu artış dikkat çekici.

Ağırlıkla evde kaldığımız bu aylar boyunca internet hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başladı, neredeyse her iki kişiden biri interneti kendisi için vazgeçilmez olarak görüyor. Yüksek eğitimlilerde bu oran daha da yüksek. Yaklaşık her on kişiden sekizi için salgın döneminde internet kullanımı artmış durumda.

Yüz yüze görüşemediğimiz için interneti iletişim amaçlı olarak yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Her dört kişiden üçü kişisel amaçlı olarak görüntülü görüşmelerinin, her iki kişiden biri de iş amaçlı görüntülü görüşmelerinin sıklığının arttığını belirtiyor.

Yine salgın endişesi ile perakende noktalarına daha seyrek gitme eğilimi alışverişte de bir dönüşüme yol açıyor. Vatandaşların yarıdan fazlası bu dönemde daha fazla online alışveriş yapmışlar. Bunu bizim e-ticaret hacmini takip ettiğimiz ana araştırmamızla da teyit ediyoruz. Büyük yıkımlar arkalarında iz bırakıyorlar, bu yeni durumun salgın sonrasında da genel olarak kalıcılaşması şaşırtıcı olmayacak.

Zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkanların oranı arttı

Salgının ilk dönemlerinde uygulanan kamusal tedbirler ile kişisel olarak evde karantinada kalma eğiliminin güçlü olması nedeniyle zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkanların oranı düşüktü. Normalleşme süreci ile beraber bu eğilim değişti ve toplumun yarısı zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkmaya başladı.

Artan vaka sayılarının etkisiyle aralık döneminde vatandaşların tekrar eve kapandıklarını gördük, en azından toplumun büyük kesiminin. Şubat ortası döneme geldiğimizde ise zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkanların oranı ocak başından bu yana 7 puanlık bir artışla %38 olarak gerçekleşti.

Soru 1: Son 1 haftadır herhangi bir nedenle evden hiç çıktınız mı?

Soru 2: Son 1 haftadır evden ne amaçla dışarı çıktığınızı belirtir misiniz?





Salgın birçok alanda davranış değişikliğine yol açtı

Salgın günlük hayatın bir çok alanında davranış değişikliğine yol açtı, henüz değerlerimize ne kadar etkide bulunduğunu söylemek için erken olabilir ama tutumlarımızı şekillendirdiği aşikar. Son dönem araştırmamızda internetin vatandaşlar için ne kadar önemli olduğunu anlamaya yönelik bir soru yönelttik. Buna göre toplumun neredeyse yarısı (%46) internetsiz bir hayatı düşünemiyorlar. Bu oran yükseköğretim mezunları arasında daha yüksek (%57). Öte yandan ilköğretim ve altı eğitim seviyesine sahip bireyler arasında da interneti vazgeçilmez olarak görenlerin oranının yüksek olduğunun altını çizmek gerekir (%45).

Soru: Bugünlerde internet hakkındaki görüşünüzü aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

Salgınla beraber her iki vatandaştan birisinin internet kullanımı ciddi derecede artmış

Soru: Koronavirüs salgını öncesine kıyasla, son zamanlarda aşağıda yer alan online davranışları yapma sıklığınız değişti mi aynı mı kaldı?

Çalışanların yarısı iş amaçlı görüntülü görüşmeyi daha fazla yaptıklarını belirtiyor

Soru: Koronavirüs salgını öncesine kıyasla, son zamanlarda aşağıda yer alan online davranışları yapma sıklığınız değişti mi, aynı mı kaldı?

Online alışveriş derecede artış göstermiş

Soru: Koronavirüs salgını öncesine kıyasla, son zamanlarda aşağıda yer alan online davranışları yapma sıklığınız değişti mi aynı mı kaldı?

Salgın nedeniyle evde geçirilen sürenin ciddi bir şekilde artmasıyla beraber ev içinde yapılan faaliyetler de bundan etkilendi. Hem internet kullanan hanelerin sayısında artış oldu hem de bireylerin internet kullanmaya ayırdıkları süre arttı. Vatandaşların yarısı salgın başladığından bu yana genel olarak internet kullanımlarının ciddi derecede arttığını ifade ediyor (%50), dörtte birinin ise internet kullanımı kısmen artış göstermiş (%28). Aile, akraba ve arkadaşlar ile yüz yüze görüşemek bu döneme damgasını vurdu ancak internet sayesinde bireyler yakınlarıyla görüntülü görüşebildi. Bireylerin dörtte üçü bu dönemde daha fazla kişisel amaçlı görüntülü görüşme yaptıklarını ifade ediyor. Çalışanların %41’i yine salgın başladığından bu yana iş amaçlı video konferansı daha fazla yapıyor. Gelecek dönemde özellikle büyükşehirlerde yüz yüze toplantı yerine video konferans yapma eğiliminin devam edip etmeyeceği merak konusu.

Salgın birçok sektörü olumsuz etkilerken online ticaret bu süreçte yıldızı parlayan bir sektör oldu. Vatandaşların yaklaşık üçte biri artık çok daha fazla, dörtte biri ise kısmen daha fazla online kanallardan alışveriş yapıyor. Bu alışkanlıkların ne kadarının salgın sonrasında da devam edip etmeyeceğini önümüzdeki günler göreceğiz.

Koronavirüs Salgını ve Toplum: Genel Kamuoyu Araştırması 12-16 ŞUBAT 2021