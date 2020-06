İnternet kafe ve oyun salonları ay başı açılıyor

Bu yerlere maskesiz girilemeyecek. Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM’ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz’dan itibaren açılabilecek.



4 metrekareye bir kişi



Bakanlığın “İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri” konulu genelgesine göre, bu yerlerde alınacak tedbirler şöyle:



İşletmeciler tarafından genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilecek.



Aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dahil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılacak.



Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecek. Tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacak.



Branda, cam bölme



Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacak.



İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan alınmayacak. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilecek. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve çöp düzenli olarak boşaltılacak.



Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenecek. Müşterilerin temas ettiği POS cihazı vb. her müşteriden sonra mutlaka yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilecek.



Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu gibi ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra yüzde 70’lik alkolle silinecek.



Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılacak. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacak.



Personelin giriş/çıkışlarında ateşleri ölçülecek, veriler günlük kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün saklanacak.



Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) genelgede belirtilen usul ve esaslar dahilinde hizmet verebilecek.