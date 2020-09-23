İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte o tarih...

5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri devletten burs almak için 5 Eylül'de İOKBS'ye girdiler. Sınav tamamlandı, soru ve cevaplar yayımlandı, sıra geldi sonuçlara... Peki, İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Yalnız saate ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

TASP :Toplam Ağırlıklı Standart Puan

ASP Türkçe :Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı Testi

Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Mat :Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Fen :Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Sosyal :Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.