İpe Un Sermek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

İpe un sermek deyimi Türk Dil Kurumuna göre, ‘Yapılması gereken bir iş konusunda türlü bahaneler üretmek, bazı sebepler ileri sürerek engel koymak’ şeklinde ifade edilebilir.



İpe Un Sermek Deyiminin Anlamı Nedir?



Geçmişten günümüze kadar ipe un sermek deyimi çok fazla kullanılmış ve hala kullanılmaya devam eden önemli cümleler arasında yer almaktadır. Bazı kişiler birtakım durumlar veya işler söz konusu olduğunda bahaneler üretir. Bu bahaneler üzerinden durum için güçlük çıkarır ve engeller gösterir. Böylesi etmenler söz konusu olduğunda ise ipe un sermek deyimi karşıdaki kişi için kullanılır.



‘‘Borcunu ödememek için ipe un seriyor.’’



Kısaca Deyim Açıklaması



Halk arasında kabul edilmiş bazı olgu ve düşünceleri insanlara anlatan cümlelere deyim denmektedir. Geçmişten günümüze kadar Türkçede birçok farklı deyim bulunur. Bu deyimler arasında ipe un sermek en yaygın kullanılanlar içerisinde yer almaktadır.