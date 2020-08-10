10.08.2020 - 11:32 | | milliyet.com.tr
Irak kuzeyine operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakik gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.