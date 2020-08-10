Irak kuzeyine operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.