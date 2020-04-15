15.04.2020 - 15:27 | | milliyet.com.tr
Irak'ın kuzeyine operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gelen bilgilere göre; Irak'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Kandil’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.