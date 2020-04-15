MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Irak'ın kuzeyine operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
15.04.2020 - 15:27 | | milliyet.com.tr

Irak'ın kuzeyine operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Irak'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyine operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Kandil’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Çöl çekirgeleri yine istila edecek!Afrika’da gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgelerinin Afrika’yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diziler ne zaman yayınlanacak? Diziler neden yok?

Diziler ne zaman yayınlanacak? Diziler neden yok?

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Eskişehir’de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Sıradaki Haber