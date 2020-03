İş insanının otomobiline bombayı dayısı koymuş

Çivril ilçesine 27 Şubat'ta ticari işleri için geelen iş insanı Ali İşiyok, gece kaldığı otelden geçen 28 Şubat sabahı çıkıp otomobiline bindi. Otomobiliyle yaklaşık 100 metre ilerleyen İşiyok, ön sol lastikten ses geldiğini fark edince yol kenarına park etti. Lastik yanından kablo sarktığını gören İşiyok, bomba şüphesi üzerine polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin ön sol lastik üzerindeki çamurluk içinde bomba düzeneğini görünce güvenlik önlemi aldı. Otomobilin çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanları Çivril ilçesine sevk edildi. Bomba imha uzmanları, sinyal kesiciyle otomobilin yanına yaklaşıp, bombayı etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede bombanın el yapımı uzaktan kumandalı parça tesirli olduğu tespit edildi. İşiyok'un otomobiline, iki ay önce de İstanbul'da otomobiline aynı bomba düzeneğinin kurulduğu öğrenildi.

BOMBAYI KOYAN DAYISI ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede bombayı koyan kişinin Ali İşiyok'un dayısı Yunus C. olduğu belirlendi. Y.C. bombayı otomobile yerleştirdikten sonra kaçtığı Kayseri'de, 29 Şubat'ta yakalanıp, Denizli'ye getirildi. Suçunu itiraf eden Yunus C., bombayı patlamak amacıyla değil yeğeninden olan 2 milyon lira alacağı nedeniyle, korkutmak amacıyla koyduğunu söyledi. Yunus C. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.