İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

İsmailağa Cemaati'nin lideri 91 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun geçen hafta yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Üsküdar’daki özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumu ve hakkındaki bilgiler bu gelime sonrası gündem oldu.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Üsküdar’daki özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve daha önce de bu hastanede tedavi görüp evine geçtiği, fakat doktorunun tavsiyesi üzerine tekrar hastaneye getirilerek normal serviste tedavi altına alındığı öğrenildi.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon ili Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde dünyaya geldi. İlk dönemlerde çevre köylerdeki hocalardan eğitimler aldı. 10 yaşında iken, köyün imamlığını yapan babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım'ın hocalığı ile hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşık Kutlu Hoca'dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde Hoca Abdülvehhab Efendi'den Arapça okudu. Fıkıh, tefsir, hadis gibi dini bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı.

HOCALARINDAN İCAZET ALARAK DERSLER VERMEYE BAŞLADI

Hocalarından icazet aldıktan sonra köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine kendisi icazet verdi. 1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 16 yaşında teyzesinin kızı Zehra ile evlendi. Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu bulunuyor. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar ile tanıştı.

İSLAMA ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ VERİLDİ

Ahıskalı Ali Haydar tarafından İsmailağa Camii'ne imam tayin edilmek için davet edildi. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. Halen İstanbul'da yaşayan Ustaosmanoğlu, 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine 'İslam'a Üstün Hizmet' ödülü verildi. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.