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15.06.2020 - 17:01 | | DHA

İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı

Son dakika haberi... Beykoz'da öğleden sonra etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı. Çamurlu su nedeniyle rengi değişen boğaz havadan da fotoğraflandı.

İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur, öğleden sonra Beykoz'da etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Dedeoğlu deresindeki çamurlu su boğaza aktı. İstanbul Boğazı'nın bir kısmının rengi değişti. Boğaza akan çamurlu su havadan da fotoğraflandı.

Balıkçılık yapan İsmail Gürbüz "Yağmur sonrası çamur dereden geliyor. Denizin rengini değiştiriyor. Ne zaman yağmur yağsa burası böyle oluyor" diye konuştu.

İstanbul Boğazına çamurlu su aktı

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