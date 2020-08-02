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02.08.2020 - 09:36 | | İHA

İstanbul Boğazı’nda pes dedirten görüntüler! Salgına rağmen yat partileri yapıldı

Gelen bir son dakika haberine göre, Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne çevrilen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişi “pes” dedirtti. Adeta virüse meydan okunan partiler kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. İskeleden bindirilen onlarca kişiyle boğaza açılan “yüzen kulüplerdeki” partiler hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Boğazı’nda pes dedirten görüntüler Salgına rağmen yat partileri yapıldı

ÖLÜME MEYDAN OKUDULAR

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan kişiler, yat partilerinde doyasıya eğlendi. Virüse adeta meydan okuyan onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Mesafenin hiçe sayıldığı, maske kullanılmayan ama hız kesmeden devam eden partiler ise kameralara yansıdı.

 

 

Ölüme meydan okudular! Salgına rağmen yat partileri yapıldıGelen bir son dakika haberine göre, Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne çevrilen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişi “pes” dedirtti. Adeta virüse meydan okunan partiler kameralara yansıdı.
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