MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç? İstanbul ilçe ilçe Kovid-19 vaka haritası açıklandı
ABONE OL
07.04.2020 - 19:58 |

İstanbul corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç? İstanbul ilçe ilçe Kovid-19 vaka haritası açıklandı

Ülkemizin en çok nüfusunun bulunduğu İstanbul'da hangi ilçelerde, ne kadar corona virüs vakası olduğuna ilişkin araştırmalar oldukça hız kazandı. Peki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve bu akşam Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan İstanbul corona virüs vaka sayısı kaç ve hangi ilçelerde ne kadar var?

İstanbul corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç? İstanbul ilçe ilçe Kovid-19 vaka haritası açıklandı

İstanbul corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadan sonra yoğun bir şekilde aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.İstanbul corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi? Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası

İstanbul corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç İstanbul ilçe ilçe Kovid-19 vaka haritası açıklandı



Sağlık Bakanı Koca: ''Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İmmün Plazma tedavisi nedir, nasıl oluyor? İmmun Plazma tedavisi kaç kişi için kullanılabiliyor?

İmmün Plazma tedavisi nedir, nasıl oluyor? İmmun Plazma tedavisi kaç kişi için kullanılabiliyor?

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Sahra hastanesi nedir, sahra ne demek? Sahra hastaneleri nerede kurulacak? Bakan açıkladı

Sahra hastanesi nedir, sahra ne demek? Sahra hastaneleri nerede kurulacak? Bakan açıkladı

Sıradaki Haber