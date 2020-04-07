İstanbul corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç? İstanbul ilçe ilçe Kovid-19 vaka haritası açıklandı

İstanbul corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadan sonra yoğun bir şekilde aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.İstanbul corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi? Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası









