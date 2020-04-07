07.04.2020 - 19:58 |
İstanbul corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç? İstanbul ilçe ilçe Kovid-19 vaka haritası açıklandı
Ülkemizin en çok nüfusunun bulunduğu İstanbul'da hangi ilçelerde, ne kadar corona virüs vakası olduğuna ilişkin araştırmalar oldukça hız kazandı. Peki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve bu akşam Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan İstanbul corona virüs vaka sayısı kaç ve hangi ilçelerde ne kadar var?
İstanbul corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadan sonra yoğun bir şekilde aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.İstanbul corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi? Türkiye'nin il il Kovid-19 vaka haritası