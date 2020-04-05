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05.04.2020 - 13:08 | | DHA

İstanbul'da faciadan dönüldü!

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına bugün de etkisini sürdürüyor. Şişli, Fulya Mahallesi'nde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak yola devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı keserek sokakta temizlik çalışması yaptı.

İstanbul'da faciadan dönüldü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından İstanbul yağış ve rüzgarlı havanın etkisi altına girdi. Şişli, Fulya Mahallesi'nde bir ağaç fırtınanın etkisiyle kökünden devrildi. Yola devrilen ağaç, sokak üzerinde trafik oluşmasına neden oldu.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı motorlu testere ile parçalara ayırarak kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından sokak üzerinde trafik normal akışına döndü.

Ağacın devrildiği anlarda yol üzerinde yaya ya da araç bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

 

 

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