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16.02.2021 - 11:06 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da kar esareti! Tuzla'da araçlar yolda kaldı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Tuzla'da Aydınlı'da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazıları ise patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı.

Son dakika... İstanbul'da kar esareti! Tuzla'da araçlar yolda kaldı

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Son dakika... İstanbulda kar esareti Tuzlada araçlar yolda kaldı

Son dakika... İstanbulda kar esareti Tuzlada araçlar yolda kaldı

Son dakika... İstanbulda kar esareti Tuzlada araçlar yolda kaldı

Maltepe'de araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadıMaltepe'de kar yağışının ardından buzlanan caddede sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan kimi sürücüler zincir takmaya çalışırken, kimileri de iterek çıkmaya çalıştı. Yolu açmaya gelen kar küreme aracı da kaydı.
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