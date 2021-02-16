16.02.2021 - 11:06 | | DHA
Son dakika... İstanbul'da kar esareti! Tuzla'da araçlar yolda kaldı
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Tuzla'da Aydınlı'da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazıları ise patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı.
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Maltepe'de araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadıMaltepe'de kar yağışının ardından buzlanan caddede sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan kimi sürücüler zincir takmaya çalışırken, kimileri de iterek çıkmaya çalıştı. Yolu açmaya gelen kar küreme aracı da kaydı.