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24.07.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstanbul’da konutların dayanıklılığı ölçülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı, kentin en önemli sorunlarının başında gelen depremle ilgili, “Risk Analiz Çalışması Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi”ni başlattı.

İstanbul’da konutların dayanıklılığı ölçülecek
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

 

Projenin tanıtım toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla dün Avcılar Denizköşkler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Bugüne kadar matematiksel ve istatistiki bilgilere dayanan veriler bu projeyle ilk kez tüm binaların durumu, noktasal olarak ortaya konulacak. Aylar süren test süreçlerinin tamamlanmasının ardından kabul gören Hızlı Tarama Yöntemi sayesinde, kentte bulunan 1 milyon 200 bin binanın üç yıl içerisinde taranması hedefleniyor. İlk etapta bina taramalarına Avcılar ve Silivri ilçelerinden başlanacak.

İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
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