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30.06.2020 - 16:57 | | İHA

İstanbul'da PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına operasyon

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul’da yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına operasyon

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. PKK/KCK üyelerinden 6’sının Esenyurt başta olmak üzere İstanbul’da bazı ilçelerde örgüt adına market ve kundaklama eylemine karıştıkları, 3’ünün yol kesme eylemi gerçekleştirdikleri, 1 PKK’lının ise Irak’ın kuzeyindeki kamplara gidip döndüğü tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah üç ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda PKK/KCK üyesi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Otobüs altında can veren 4 yaşındaki Hüseyin Ada toprağa verildiKocaeli'nin Dilovası ilçesinde parke parçası ile yokuştan aşağıya kayarken yola fırlayarak özel halk otobüsünün altında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
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