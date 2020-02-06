İstanbul'da yarın (7 Şubat) okullar tatil mi? Valilikte açıklama var mı?

İstanbul'da bekelenen kar yağışı başladı. Saat 16.15'te sulu kar yağışı etkili olurken akşam saatlerinde kar yağışının daha da etkili olması bekleniyor. Her kar yağışı sonrası olduğu gibi "İstanbul'da yarın (7 Şubat) okullar tatil mi?" sorusu sorulmaya başlandı.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ile ilgili yarın tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre akşam saatlerinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu'da ilçelerinde yaşayan vatandaşlar kaymakamlıkların resmi sitesini de kontrol ediyor.

7 ŞUBAT İSTANBUL HAVA DURUMU

Adalar kar yağışlı 4 derece, Arnavutköy kar yağışlı 4 derece, Ataşehir kar yağışlı 4 derece, Avcılar kar yağışlı 4 derece, Bağcılar kar yağışlı 3 derece, Bahçelievler kar yağışlı 3 derece, Bakırköy kar yağışlı 3 derece, Başakşehir kar yağışlı 3 derece, Bayrampaşa kar yağışlı 4 derece, Beşiktaş kar yağışlı 3 derece, Beylikdüzü kar yağışlı 3 derece, Beyoğlu kar yağışlı 4 derece, Büyükçekmece kar yağışlı 3 derece, Beykoz kar yağışlı 3 derece, Çatalca kar yağışlı 2 derece, Çekmeköy kar yağışlı 3 derece, Esenlerkar yağışlı 4 derece, Esenyurt kar yağışlı 4 derece, Eyüp kar yağışlı 4 derece, Fatih kar yağışlı 5 derece, Gaziosmanpaşa kar yağışlı 4 derece, Güngören kar yağışlı 3 derece, Kadıköy kar yağışlı 6 derece, Kağıthane kar yağışlı 6 derece, Kartal kar yağışlı 5 derece, Küçükçekmece kar yağışlı 4 derece, Maltepe kar yağışlı 5 derece, Pendik kar yağışlı 5 derece, Sancaktepe kar yağışlı 3 derece, Sarıyer kar yağışlı 3 derece, Silivri kar yağışlı 2 derece, Sultanbeyli kar yağışlı 3 derece, Sultangazi kar yağışlı 4 derece, Şile kar yağışlı 5 derece, Şişli kar yağışlı 5 derece, Tuzla kar yağışlı 4 derece, Ümraniye kar yağışlı 4 derece, Üsküdar kar yağışlı 5 derece, Zeytinburnu kar yağışlı 3 derece...