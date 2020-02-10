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10.02.2020 - 10:28 | | İHA

İstanbul'un dibinde kar kalınlığı 170 santimetreye ulaştı!

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 170 santimetre ölçüldü.

İstanbul'un dibinde kar kalınlığı 170 santimetreye ulaştı!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Oteller Bölgesi’nde kar kalınlığı son yağışların ardından 170 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ’da bugün parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 3 dereceye kadar yükselmesi beklenen Uludağ’da perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

 

Kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldiArtvin Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.
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