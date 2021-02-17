MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Gara'da 13 şehit! İşte o alçak...
ABONE OL
17.02.2021 - 07:37 | | İSTANBUL DHA

Son dakika... Gara'da 13 şehit! İşte o alçak...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’te düzenlenen özel oturumda, Gara’da 13 vatandaşı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar, sözde mağara sorumlusu Sorej kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi. DHA, 13 vatandaşımızın katili olan o teröristin fotoğrafına ulaştı.

Son dakika... Gara'da 13 şehit! İşte o alçak...

Bakan Akar, teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı’da, Derik’te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara düştü iş bitti

Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik’ten Gara’ya gönderildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan PKK’lı terörist Kamuran Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Akar ve Soylu Meclis’i bilgilendirdi! ‘Gara için beş ay hazırlık yapıldı’

Otopsi raporları Satterfield’e gösterildi

ABD büyükelçisi David Satterfield önceki gün Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanlığı’na gitmişti. Edinilen bilgiye göre ABD Büyükelçiliği Askeri Ataşesinin de kendisine eşlik ettiği Satterfield’e 13 şehitle ilgili otopsi raporları ve fotoğrafları da gösterildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şehit askerler uğurlandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada görüşmeyle ilgili, “Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’ya düzenlenen harekâtta şehit olan personelimiz ve harekât sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir” bilgisi verilmişti.

 

    173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Gara'da 13 şehit! İşte o alçak...

    Son dakika... Gara'da 13 şehit! İşte o alçak...

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

    Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

    Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

    Yarın kandil mi, 18 Şubat yarın ne kandili? İşte kandil günleri...

    Yarın kandil mi, 18 Şubat yarın ne kandili? İşte kandil günleri...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet