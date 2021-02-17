Son dakika... Gara'da 13 şehit! İşte o alçak...

Bakan Akar, teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı’da, Derik’te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi.

Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik’ten Gara’ya gönderildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan PKK’lı terörist Kamuran Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Otopsi raporları Satterfield’e gösterildi

ABD büyükelçisi David Satterfield önceki gün Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanlığı’na gitmişti. Edinilen bilgiye göre ABD Büyükelçiliği Askeri Ataşesinin de kendisine eşlik ettiği Satterfield’e 13 şehitle ilgili otopsi raporları ve fotoğrafları da gösterildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada görüşmeyle ilgili, “Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’ya düzenlenen harekâtta şehit olan personelimiz ve harekât sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir” bilgisi verilmişti.