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17.02.2021 - 07:00 | | GAZİANTEP DHA-AA

Şehit askerler uğurlandı

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara’da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı, memleketleri Gaziantep’te törenle toprağa verildi.

Şehit askerler uğurlandı

 

Malatya Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlandıktan sonra önceki gün Gaziantep’e getirilen şehit naaşları, Bahaddin Nakıboğlu Camisi’ne getirildi. Cenaze törenine, şehitlerin babaları Şevket Altıntaş, Soner Kabaklı, anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile akrabalarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Gaziantep Valisi  Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osman, Gaziantep milletvekilleri katıldı. 2 Ekim 2015’de Ağrı’daki birliklerine katılmak üzere yola çıkan ancak Tunceli-Pülümür kara yolunda alıkonulup kaçırılarak şehit edilen askerler için düzenlenen törende, şehitlerden Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş ile annesi Songül Altıntaş güçlükle ayakta durdu. Adil Kabaklı’nın annesi Cennet Kabaklı ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp, fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü. Şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü törende Bakan Gül’ün de gözlerinin dolduğu görüldü. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit naaşları Gaziantep Şehitliği’nde toprağa verildi.

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