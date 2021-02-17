Akar ve Soylu Meclis’i bilgilendirdi! ‘Gara için beş ay hazırlık yapıldı’

TBMM Genel Kurulu’nda, dün terör örgütü PKK’nın alıkoyduğu 13 sivili şehit etmesi ve Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekâtı’na ilişkin kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekillerine bilgilendirme yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, yaptığı konuşmada, özetle şunları kaydetti:

“Muhalefet olsun, iktidar olsun, bu milletin bütün vekilleri; bu milletin evlatlarını şehit eden PKK isimli emperyalist maşası çeteye karşı tavır koymalıdır. Nereden geldiği belli olmasına rağmen terör örgütünün adını veremeyenleri milletimiz yakinen takip etmektedir. Terör örgütlerinin vesayetinde siyaset yürütenler, bu yoldan derhal vazgeçmelidir.”

Akar, özetle şunları kaydetti:

5 AYLIK HAZIRLIK: Mayıs 2019’da Irak’ın kuzeyinde başlattığımız Pençe-Kaplan serisi operasyonuyla belirli bölgeler teröristlerden büyük ölçüde temizlendi. Harekât serbestisi kısıtlanan örgütün, Gara’da toplanmaya başladığı istihbar edilmiştir. Ancak bulunduğu konum ve aradaki arazi itibarıyla buraya ulaşmanın zorluğundan dolayı, çeşitli şekillerde Gara’da şu ana kadar bir harekât, operasyon icra edilmemiştir. Son 5 ayda özellikle bu bölgeye yoğunlaştık. Bu operasyon kara desteği olmadan 35 kilometre derinlikte icra edilmiştir. Operasyon için gerekli gizlilik önlemleri içinde geniş hazırlık süreci yaşanmış; hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar icra edilmiştir.

MÜTTEFİKLERLE KOORDİNE: Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekâtın icrasında sivil can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. 10 Şubat saat 02.55’te de uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda; Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar ile İHA/SİHA’ların desteğinde harekât başlamıştır. Planlanan 50’den fazla hedeften 48’i vuruldu. Diğer hedefler güvenlik nedeniyle iptal edilmiştir. Hedeflerin vurulmasını müteakip saat 5:45’te hava hücum harekâtı başlatılmış ve belirlediğimiz bölgelere özel kuvvet unsurlarımız helikopterler ile inmeye başlamıştır. Harekâtın tamamında 3 şehit ve 3 yaralımız mevcut olup; yaralılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

HAREKÂTIN BAŞLANGICINDA ŞEHİT EDİLMİŞLER: Akşam saatlerine doğru, cuma günü, birinci terörist (Şervan Korkmaz (kod) / Osman Acer) ‘ateş etmeyin, teslim olmak istiyorum’ diye dışarı çıktı ve oradaki unsurlarımız tarafından teslim alındı. Teslim alınan birinci terörist tarafından, içeride 7 terörist ve alıkonulan 12’si Türk vatandaşı, 1’i yabancı 13 kişinin olduğu, alıkonulan 13 kişinin sözde mağara sorumlusu Sorej (kod) tarafından hava hücum harekâtının başlangıcında; yani 05.45 civarında başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildiği ifade edildi.

YPG/PKK İLİŞKİSİ: Ertesi gün sabah saatlerinde 2. terörist mağaradan kaçmaya çalışırken yakalandı. İfadesinde; alıkonulan 13 kişinin şehit edildiğini teyit etti. Yakalanan teröristlerin ifadesinde; sözde Gara sorumlusunun (Cuma Biliki) yaptığı bir toplantıda; Erbil ziyaretimiz sonrasında Derik, Sincar veya Gara’da bir operasyon yapılacağını beklediklerini söylediği ifade edilmektedir. Bu kapsamda; sözde mağara sorumlusu Sorej (kod); YPG-PKK ilişkisini göstermek bakımından hayati öneme haiz olduğunu değerlendiriyoruz. Anılan terörist (Kamuran Ataman/Şırnak/Beytüşşebap/1986) Turuncu listede olan teröristlerden biri. En son örnek bu. YPG’nin PKK’dan farkı yok.

GÖZETLEME SÜRÜYOR: Operasyon başlatıldı. 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölüme girildiğinde, şehit vatandaşlarımızın naaşları yerde görüldü. Mağarada toplam 7 demir kapı ve 9 oda olduğu görüldü. Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında gerçekleştirildi. Oradaki gözetleme, istihbarat faaliyetlerimiz devam ediyor.

KANLARI YERDE KALMADI: TSK, terör örgütünün, PKK’nın kendisini çok emniyette hissettiği Gara’da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK’ya ağır zayiat verdirmiştir. Terör örgütü dün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık rahat hissedemeyecektir. Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacaktır.

SOYLU: 6 BİN 21 SİVİL KATLEDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul’daki konuşmasında özetle şunları söyledi:

PİKNİĞE GİDERKEN KAÇIRILMADI: Bu çocuklarımızın hiçbirisi pikniğe giderken, terörle mücadele içindeyken, bir operasyondayken kaçırılmadı. Bu çocuklar ailesinin, eşinin, çocuğunun yanından kaçırıldılar. Malatya’ya annesine babasına, orada kendine hazırlanmış baklavayı yemek için gitmek üzereyken, bayramdan dönerken, açık öğretim imtihanına giderken kaçırıldılar. Yaklaşık 4,5-5 yıldır bu olayı hükûmetimizin tüm birimleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımız da dâhil olmak üzere hep beraber yaşıyoruz.

AİLELERİ BELÇİKA’DAN ARADILAR: Bu operasyonda, ilk tezvirat şu oldu, bu evlatlarımız ayın 10’unda şehit oldu. Ailelere telefon açtılar, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki ‘Bombalıyorlar çıkın deyin ki Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın.’ Bakan Yardımcılarımız, Emniyet müdürlerimiz aileleri tek tek aradı. Onlar, ‘Biz ne böyle bir katli ne de başka bir şeyi biliyoruz.’ Dedikleri şu: ‘FETÖ ve PKK inşası.’ Emre Uslu denilen müptezelden, PKK’nın Avrupa’da beslediği bütün hainlere kadar terör örgütünden merhamet bekleyen, vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlâk bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen ve ‘Acaba bir şey olur mu?’ diye ona yaslanan hain oğlu haindir, bu kadar basit.

CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ: ‘Ailelerle hiç temas kurulmadı’ deniyor. İşte, Öznur Çalık orada. Sayın Cumhurbaşkanımızı ailelerle görüştürdü, ben de oradaydım. Sayın Cumhurbaşkanım bizatihi bana talimat verdi: ‘Getirsinler, sınırdan alalım. Herhangi bir şey olmayacak.’

İLK KEZ SÖYLÜYORUM: Şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kez söylenen rakamdır: 1984’ten bugüne terör örgütü 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi.

‘MİSAFİR EDECEKLER’ DEDİ: Öznur Çalık’ın yüzü burada, bu çocuklar kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan’ı aradınız mı aramadınız mı? Buldan’a ‘Bunları getirelim’ denildi. Dedi ki, ‘Bakacağım, onlar mı kaçırmışlar.’ Cevaben döndü ve dedi ki Buldan, ‘Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar.’

FOTOĞRAFLAR BURADA: Sayın Bakanımızın söylediği gibi evlatlarımız Türkiye’ye getirilecekti. Adalet Bakanımız, Millî Savunma Bakanımız ve ben, ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızla müşavere ederek Malatya’ya getirmeye karar verdik, bu evlatlarımızın otopsisinin orada zaman açısından daha kolay olabileceğini düşünerek. Ama bu yalanların hepsini bildiğimiz için hemen inisiyatifi de alarak sayın valiye, başsavcıya, 2. Ordu Komutanına, emniyet müdürüne, jandarma komutanına, ‘5’iniz beraber olacaksınız. Bir, bütün evlatlarımızın fotoğrafları çekilecek. İki, hemen gideceksiniz, aileleri bu evlatlarımızın yanına getireceksiniz ve hepsi vücut bütünlüklerini görecek. Kimsenin kafasında herhangi bir istifham kalmayacak. Ardından hepsinin tutanakları tutulacak’ dedik. Fotoğrafların hepsi burada.

‘Gara’ya giden HDP’li’

Bakan Soylu, “TSK’dan minnettarız; ölümü korkutarak o bölgelere gittiler. Biz de içeride terörle mücadele ediyoruz. Gara öyle kolay bir yer değil, görseniz dağlar eğri kambur. Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi; onu da biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz” dedi.

Soylu, Genel Kurul’dan ayrılırken gazetecilerin söz konusu vekilin kim olduğunu sorması üzerine “HDP’li kadın milletvekili. Şu anda parlamentoda” ifadelerini kullandı.

MUHALEFET LİDERLERİNİ BİLGİLENDİRDİLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara’da icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı’na ilişkin TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendirmeden önce, CHP ve İYİ Parti liderleriyle ayrı ayrı görüştü.

İki bakanın ilk durağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki makamı oldu. Akar ve Soylu’ya, AK Parti grubundan Kılıçdaroğlu’nun odasına kadar AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da eşlik etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak da eşlik etti. Akar çıkışta görüşmenin içeriğine dair soru soran gazetecilere “konu malum” yanıtını verdi. Edinilen bilgiye göre görüşmede bakanlar otopsi raporlarını fotoğraflarla gösterdi. Bakanlar, “Biz bu terörle mücadeleyi bütün ülkemizin ve sizlerin desteğiyle yapıyoruz” diyerek söze başladılar.

Akar ve Soylu, Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından İYİ Parti Genel Merkezi’ne geçti. İki bakanın, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşmesi de yaklaşık 1 saat sürdü. Akar ve Soylu ardından Genel Kurul’da milletvekillerine operasyona ilişkin bilgi vermek için TBMM’ye geçti.