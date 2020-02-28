28.02.2020 - 03:27 |
Son dakika: İşte yeni görüntüler! İdlib'deki hedefler böyle vuruldu...
İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ilgili yeni görüntüler yayınlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. TSK'nın İdlib'de gerçekleştirdiği hava operasyonlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde rejim unsurlarına ait hedeflerin imha edildiği görünüyor.
BİN 709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.
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