Son dakika | İdlib'den acı haber: 33 şehit! Rusya az önce duyurdu...

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hain saldırının ardından tüm gelişmeleri anbean canlı blogla aktarıyoruz.

13.50: NATO Toplantısı sona erdi.



13.41 : Kremlin: Putin ile Erdoğan yakın zamanda üst seviyede görüşme düzenlemek için anlaştılar. Putin ile Erdoğan'ın bugünkü telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeybatısında durumun normalleştirilmesi için ek tedbirler alınması ihtiyacı konusunda görüş birliğine varıldı.

13.40: Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan göçmenleri korkutmak için ses bombası atıyor.



13.28 : Bulgaristan Başbakanı, "Türkiye sınırında kontroller sıkılaştırıldı." dedi.

13.15 : Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Moskova, hayatını kaybeden askerler nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, Suriye'de koordinasyonun devam etmesi için hazır. Suriye konusunda Astana sürecinin devamı için üstesinden gelinmez engeler yok.

12.36 : NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı başladı.

12.20 : Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı:

"İdlib'de artan gerginlik acilen durdurulmalı. Gerginliğin uluslararası açık bir askeri çatışmaya dönüşme riski bulunuyor. AB tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyor ve tüm can kayıplarından dolayı üzüntü duyuyor. AB güvenlik çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri göz önünde bulunduracaktır."



12.15 : Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig, TFF 1., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.

11.48 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı" dedi. Akar, "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir" diye konuştu. Bakan Akar, ambulansların dahi vurulduğunu söyledi.



11.45: İlk göçmenler Yunanistan'a ulaştı. Atina yönetimi gelişmeler üzerine AB ve NATO ile iletişime geçti.



11.25: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün NATO Genel Merkezi'ne gelişinde basına açıklamalarda bulunacak. Stoltenberg'in açıklamalarını Türkiye saati ile 13.45 sıralarında yapması bekleniyor.



11.20: İdlib şehitlerinin kimlikleri belli olmaya başladı. Acı haber, ailelere veriliyor.



11.07: Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personellerin oluşturduğu konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen araç ve personellerin Suriye'de üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

10.40: Rejim hedeflerinin vurulduğu anları gösteren yeni görüntüler yayınlandı.





10.32: İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine Zeytinburnu'nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıktı.



10.01: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklamalarda, "Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor. Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulamalı" ifadelerini kullandı.

09.41: NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.



09.34: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki saldırı nedeniyle Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti. Kılıçdaroğlu, İdib'deki saldırı haberi üzerine gece boyu kurmaylarıyla toplantı yapmıştı.

08.52: Reuters'ın geçtiği habere göre, İdlib saldırısıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" denildi.



08.25: Türkiye’nin göçmenlere ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor. İzmir’in Dikili ilçesinde de bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan’a geçiş yapmak için sahilde toplandı.



07.40 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, İdlib'deki harekatı yöneten Bakan Akar'ın karargah merkezinden fotoğraflarını servis etti.





05.35 : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir."

05.00 : İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "TBMM'de kapalı oturum olması faydalı. Cumhurbaşkanı’yla görüşme yaptım, ben aradım sadece bilgi aldım. Paylaşmam doğru olmaz."

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIRA GİTTİ

04.40 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasına geldi.

Ankara'daki Güvenlik Zirvesi'nin ardından sınıra giden Akar ve komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.



BAHÇELİ: DÜŞMAN GÖRÜLDÜĞÜ YERDE EZİLMELİDİR

04.30 : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir. MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her karar, her uygulamanın, her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır.

Rusya Federasyonu bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşum yüzünü bir kez daha göstermiş,Türkiye’ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir. Katil Esad cinayet ve rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş, nefretin ve şiddetin yegane failine dönüşmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görmektedir.

Sınır kapılarının açılması da isabetli bir hamledir. Gelişmelerin silahlı çatışmadan sıcak savaşa dönüşme konusu Türkiye’nin meselesi olmaktan artık çıkmış, kan döken rejim unsurlarının bulundukları her yerde cezalandırılmaları Türk tarihine ve maşeri vicdana karşı ertelenemez bir sorumluluk halini almıştır."



BM: TÜRK ASKERİNE SALDIRI KAYGI VERİCİ, DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI

04.10 : BM Genel Sekreteri Antonio Guterres sözcüsü aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaların tırmanmasının 'ciddi kaygı yarattığını' söyledi.

Sözcü Stephane Dujarric’in paylaştığı açıklama şöyle:

"Genel Sekreter Suriye’nin kuzeybatısında onlarca Türk askerinin hava saldırısında hayatını kaybettiği haberlerini ciddi endişeyle takip ediyor. Genel Sekreter, derhal ateşkes sağlanması çağrısını yineliyor ve özellikle tırmanan askeri faaliyetler nedeniyle sivillere yönelik oluşan risklerden kaygı duyduğunu ifade ediyor. Derhal harekete geçilmediğİ sürece, bu risk her geçen saat artıyor."

03.50 : Hatay Valisi Rahmi Doğan: "4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.





ABD: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

03.30 : ABD Dışişleri Bakanlığı, NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu duyurdu.

Resmi açıklamada, İdlib'de Türk askerlerini hedef alan saldırıdan derin endişe duyulduğu belirtilerek "Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz. Esad rejimi, Rusya ve İran destekli kuvvetlerin bu aşağılık saldırılarına derhal son vermeleri çağrısı yapmaya devam ediyoruz" denildi.

ALTI SAATLİK ZİRVE

03.20 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Zirvesi sona erdi. Basına kapalı yapılan zirve, yaklaşık 6 saat sürdü.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: NATO'YA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR

03.10 : CNN Türk canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saldırı Soçi Mutabakatı'na ve diğer mutabakatlara rağmen rejimin kalleşliği tarafından ve rejimi destekleyenlerin cesaretlendirmesiyle gerçekleşmiştir" dedi.

Diplomatik alanda bir adım atılıp atılmayacağına ilişkin soruyu Çelik şöyle yanıtladı:

"NATO'yu bilgilendireceğiz, NATO'yu istişareye çağırıyoruz. Türkiye'ye yapılmış, tek bir ülkeye yapılmış saldırı olarak görmüyoruz. Katil bir rejimin uluslararası topluma yaptığı bir saldırı olarak görüyoruz. Dolayısıyla burada saldırıya uğrayan sadece Türkiye değildir, uluslararası hukuktur. Topyekun bir tepki verilmesini bekliyoruz. Bütün bunlarla ilgili girişimleri ortaya koyacağız. NATO ile istişare süreci başlatılıyor yarın sabah. Türkiye'ye yapılmış saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılmış bir saldırıdır."

Türkiye'nin sınır kapılarını Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere açtığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin yeni mülteci baskısını taşıyamayacağını, Türkiye'nin kapasitesinin artık dolduğunu söylemiştik. Dolayısıyla oluşan tazyik artık Türkiye tarafında tutulamıyor. Yapılan saldırılar neticesinde hem Türkiye içerisindekiler Avrupa'ya doğru hareketleniyor, hem de Suriye topraklarından Türkiye'ye doğru bir hareketlenme var. Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz."

CHP, TBMM'Yİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

02.45 : CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'de düzenlenen saldırı nedeniyle TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırdı.

Şehit haberlerinin yüreklerini dağladığını belirten Öztrak, şu ifadeleri kullandı: "İdlib'de durum son derece ciddi ve endişe verici. Milletçe büyük üzüntü içindeyiz. Türk ordusu TBMM'nin ordusudur, onlarca şehidimiz varken TBMM'nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle CHP olarak konuyu görüşmek üzere yarın Meclis'i kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz."



RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

02.40 : Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık, İdlib'deki saldırıyı protesto etti. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki konsolosluk önünde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Mehmetçiğe uzanan eller kırılsın', 'Katil Rusya, katil Putin', 'Katil Putin hesap verecek', 'Şehitlerin hesabı sorulacak', 'Suriye Rusya'ya mezar olacak' sloganları atıldı.

Polis ekipleri başkonsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı. Demir bariyerlerle çevrilen bina çevresinde çevik kuvvet polisleri bekliyor.

02.25 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar: "Terörü durdurmak, Türkiye'ye yönelik tehditlere son vermek üzere İdlib'de bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Şahsım ve hükümetim adına Türkiye'mizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."

BAKAN ALBAYRAK: RABBİM ORDUMUZU MUZAFFER KILSIN

02.20 : Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın."

02.00 : Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Esed rejim güçleri tarafından İdlib'de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırısı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur."

TÜRKİYE RAPORTÖRÜ SANCHEZ: ÇOK ÜZGÜNÜM

01.55 : Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter hesabından "Hayatını kaybeden Türk askerleri için çok üzgünüm. Türkiye, İdlib ve mültecilere ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyorum" mesajını paylaştı.

AB'nin çok daha güvenilebilir bir müttefik olduğunu belirten Sanchez, Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme çağrısında bulundu.

01.45 : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI: REJİME MUKABELE EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

01.40 : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi sürerken yazılı açıklama yaptı:

"Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeli'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir."

FRANSA'DAN BMGK ÇIKIŞI

00.35 : İdlib'deki rejim saldırılarını kınayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal. Sağlık merkezlerinin yıkılması, uluslararası insani hukukun ihlal edilmesi ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. BMGK bu konuda sorumluluğunu almalı."

ABD'DE İDLİB'DE UÇUŞA YASAK BÖLGE ÇAĞRISI

00.25 : Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası topluma 'İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi' çağrısında bulundu.

"Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor" diyen Graham, Türkiye’nin İdlib’e müdahalesini takdirle karşıladığını belirtti:

"Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir.

Sayın Başkan (Trump), bu katliamı durdurmak, milyonlarca daha mültecinin Suriye’den kaçabileceği daha büyük bir kaosa yol açacak insani krizin önüne geçmek ulusal güvenlik menfaatimizedir. ABD öncülüğündeki uluslararası toplumun; Rusya, İran ve Esed’e karşı durabileceğine, onların çekilerek Suriye’deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır."



NATO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

00.30 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeden yaklaşık iki saat sonra NATO'dan bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı, saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

Rejim ve Rusya'nın uluslararası hukuka uymasını isteyen Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli" dedi.

00.00 : Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 22'ye çıktığını açıkladı:

"İdlib'de Esed rejimi unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştım. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu sayı 22'ye çıkmıştır."