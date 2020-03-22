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22.03.2020 - 17:52 | | İHA

İstinat duvarı çöktü! Faciadan dönüldü

Karaman'da yağışlar sebebiyle cami önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Bir saat önce önlem alınarak yolun trafik ve yaya geçişine kapatılması olası bir facianın önüne geçti.

İstinat duvarı çöktü! Faciadan dönüldü

Olay, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Taşkale köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orta Camisi önünde bulunan istinat duvarı, yağışların da etkili olması nedeniyle çöktü. Köy muhtarı Hasan Karaca'nın duvarın çökme ihtimalini göz önünde bulundurarak yolu bir saat önceden trafik ve yaya geçişine kapatması olası can ve mal kaybının önüne geçti.

Duvarın çökmesiyle kapanan yol, köylünün kendi imkanlarıyla molozları temizlemesi sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

 

 

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