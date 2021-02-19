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19.02.2021 - 23:58 | | DHA

İzmir'de korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatı katında şömine nedeniyle yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'de korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Yangın, saat 22.00 sıralarında Soğukpınar Mahallesi 259/3 sokakta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda çatı katındaki yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yapılan ilk incelemede, yangının çatı katında bulunan şömineden çıktığı öğrenildi. Yangında yaralanan olmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

İzmirde korkutan yangın Ekipler oraya koştu


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