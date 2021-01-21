Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu 2021: JGK 5 bin uzman erbaş alımı başvuru şartları, kılavuzu, boy-kilo tablosu ve branşları...

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda giriş koşulları ve başvuru şartları yer aldı. JGk 5 bin uzman erbaş alımı branşları açıklandı. Başvuru yapacak adaylar, şartları, başvuru ekranını ve kılavuzunu merak ediyorlar. 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları gerçekleştirilecek. Peki JGK uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Jandarman uzman erbaş alımı başvuruları sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ‘‘Personel / öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından gerçekleştirilecektir.

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JANDARMA 5 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BRANŞLARI NELER?

Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 770 jandarma, 925 lojistik alt branşlı, 265 muhabere, 14 at bakıcısı, 13 bot serdümeni, 10 havacılık ve 3 kurbağa adam branşlarında olmak üzere 5 bin sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU VE BOY-KİLO TABLOSU

Başvuruları ile ilgili detaylar "www.jsga.edu.tr" internet adresindeki "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!





JGK 5 BİN UZMAN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak, Jandarma branşından (Komando-Asayiş) başvuru yapacak adaylarda en az Ortaöğretim (Lise) mezuniyeti şartı

aranmakta olup, tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir.

Diğer branşlar için ise Tablo-6’ da belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı aranacaktır.

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [(01 Ocak 2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil)] tarihleri arasında doğanlar)

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 21 Ocak 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini

gösterir belgeyi yanında getireceklerdir. Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve EK-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini Karşılayan)

“UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020- 31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de Boy-Kilo

Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve

Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak

istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların

işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için

adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle

adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese

Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri

bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve

nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan

yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak,

fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı

suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat

karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen

taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut

22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm

olmamak,

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz

(30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

m.Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya

mahkûm olmamak,

n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve

haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve

bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve

omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve

el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine

zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

p. Tablo-6 ve 7’de kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen

niteliklerden en az birine sahip olmak.

r. Her branşa ait kontenjan miktarının 5 katı aday, seçme sınavlarına 4’üncü maddede belirtilen

kriterler doğrultusunda çağrılacaktır.

ÖNEMLİ UYARI: HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEREK

TSK, J.GN.K.LIĞI VE SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI İLE İLİŞİĞİ KESİLEN UZMAN

ERBAŞLAR TEKRAR UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEZLER.