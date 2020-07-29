Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı’na atanırken, Van Asayiş Kolordu Komutanlığı’na, FETÖ’nün kumpas mağdurlarından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu getirildi. Albaylığı sırasında FETÖ kumpas davalarında 26 ay hapis yatan Tuğgeneral Engin Çırakoğlu tümgeneralliğe terfi etti. Astsubay kökenli Çırakoğlu, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Komutanı olarak görevini sürdürüyor.

FETÖ’nün kumpas davalarından hapis yatmasının ardından, 15 Temmuz’da darbe girişimine karşı direnen, Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Tuğgeneral Ali Demir ise emekli edildi.