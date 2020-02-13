13.02.2020 - 01:09 |
Jet Sosyete 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Jet Sosyete 3. sezon 12. son bölümde Cengiz'e büyük şok...
Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Jet Sosyete 3. sezon 12. yeni bölümüyle yine kahkaha tufanına sahne oldu. Sevilen dizinin son bölümünde Gizem ve Zahide'nin Cengiz’in vergisini ödemesi için kurnaz bir plan yapması izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki şimdiden merakla beklenen Jet Sosyete 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
JET SOSYETE 3. SEZON 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlayda’yla tanışan İpek, Ozan’ın eski nişanlısı olduğunu öğrenince İlayda’yı bir tehdit olarak görmeye başlar. İlayda, İpek’in onu öldürmekle tehdit ettiğini kimseyi inandıramaz ve çevresinden paranoyak muamelesi görür.
Öte yandan Cengiz, devletin değeri beş milyonun üzerinde olan evlerden alacağı vergiyi öğrenince dünya başına yıkılır. Gizem ve Zahide, Cengiz’in vergisini ödemesi için kurnaz bir plan yapar.
JET SOSYETE 3. SEZON 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Jet Sosyete 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...