Kaçak avladıkları keçisinin derisini yüzüp, not bırakarak ipe astılar

İbradı'da kaçak avcılar, yasak olmasına rağmen avladıkları dağ keçisini, sadece derisi ve kafası kalacak şekilde içini boşalttıktan sonra iple boynundan çardağa astı. Asılı keçiyi ve üzerine bırakılan notu görenler şaşkınlık yaşadı. Keçinin üzerindeki notta, 'Muhtar bu sana uyarıdır. Çevirdiğin dolaplar boyunu aştı. Ayağını denk al. Attığın adımlara dikkat et, yoksa sonuçları ağır olur' yazdığı görüldü.

‘TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİM’

Bölgede kaçak avcılığın engellenmesi için mücadele eden, fark ettiği avcıları da jandarmaya ihbar ederek, nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçilerini korumaya çabalayan Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Yamansoy, kendisini hedef alan yazıya tepki gösterdi. Tehdit ve intikam duygusuyla dağ keçisini avlayıp, iple boynundan asarak vahşet yapan kaçak avcılara seslenen Yamansoy, "Bir yıldır devamlı tehdit alıyorduk. En son tehdit beni kamçıladı. Artık ne gerekiyorsa boyun eğmeyeceğim. Bunu yapan avcı gurupları belli. Hepsi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Tehdit notundan dolayı hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Yamansoy, korunmasına yönelik yardım talep etti.

JANDARMA MUHTARIN İFADESİNE BAŞVURDU

İbradı'da nesli tükenmekte olan dağ keçisinin, yasak olmasına rağmen avlanarak, içinin boşaltılıp kafası ve derisiyle çardağa asılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı, Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleriyle İbradı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'nden görevliler keçinin bulunduğu çardağa gelerek inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, keçinin üzerinde, kaçak avlanmanın önüne geçmek için bölgede mücadele eden muhtara yönelik tehdit notu yer alması üzerine Ürünlü Muhtarı Lütfullah Yamansoy'un da ifadesine başvurdu. Yaban keçisi ise olay yerindeki çalışmaların ardından detaylı inceleme için götürüldü.

'GEYİK GİBİ DERİMİ YÜZSELER YİNE BOYUN EĞMEYECEĞİM'

Muhtar Lütfullah Yamansoy, olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Geçen dönem bir adet yakaladık, 3 ay sonra 3 yaştan, 5 yaştan çıkma, 7 yaştan çıkma geyikleri yakaladık. Biz bunları çok iyi takip ediyoruz. Tabii her türlü tehdidi alıyoruz. En son ki tehdit buraya kadar geldi. İşte 2 yaştan çıkma bir yaban keçimiz. Bir vatandaş bunu vuruyor. Buraya getiriyor. Bir de not bırakıyor. Diyor ki 'Muhtarım ayağını denk al, sen sınırları aştın' diye tehditkâr yazılar bırakmışlar. Biz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Geyik gibi derimi yüzseler yine boyun eğmeyeceğim. Bu kesinlikle böyle bilinsin. Ben memleketimi korumakla mükellefim. Her türlü tehdide açığım. Yaban keçilerinin avlanmasına karşı mücadelemiz devam edecek. Bize sahip çıksınlar, av korumayı biraz çoğaltsınlar" dedi.