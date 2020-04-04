KadÄ±kÃ¶y Belediyesi 7/24 yanÄ±nÄ±zda YaÅŸlÄ±larÄ±n sÄ±cak yemeÄŸi kapÄ±larÄ±na kadar gidiyor

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KadÄ±kÃ¶y Belediyesi yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nlemek, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±na binmeyi azaltmak, Ã¶zellikle 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ bireylerin evlerinden Ã§Ä±kmamalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in yaÅŸlÄ±lara sÄ±cak yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan mobil belediyeciliÄŸe, sokak hayvanlarÄ±nÄ± beslemekten online canlÄ± yayÄ±nlara kadar bir dizi yeni politikayÄ± hayata geÃ§irdi. KadÄ±kÃ¶y Belediyesi tarafÄ±ndan kurulan Korona Kriz MasasÄ±, ihtiyaÃ§ sahibi olan ve Ã¶ncelikle yalnÄ±z yaÅŸayan yaÅŸlÄ±larÄ±n ilaÃ§ ve yiyecek alÄ±ÅŸveriÅŸi taleplerini karÅŸÄ±lÄ±yor ve sÄ±cak yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±yor.

Tesiste piÅŸiriliyor

Kriz masasÄ±nda KadÄ±kÃ¶y KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ile koordineli olarak Vefa Sosyal Destek Grubundan ve KadÄ±kÃ¶y Belediyesi'nin 444 55 22 numaralÄ± Ã§aÄŸrÄ± merkezinde 80 personel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡aÄŸrÄ± merkezine dÃ¼ÅŸen 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ bireylerin ve engellilerin talepleri, belediyenin saÄŸlÄ±k Ã¶nlemlerini gÃ¶zeten ve sosyal mesafesini koruyan yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸilik bir saha ekibi tarafÄ±ndan kapÄ±larÄ±na teslim ediliyor. Ã–te yandan KadÄ±kÃ¶y Belediyesi ihtiyaÃ§ sahibi yaÅŸlÄ±lara sÄ±cak yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na da baÅŸladÄ±. Belediyenin sosyal tesislerinde piÅŸirilen yemekler, yine belediye ekipleri tarafÄ±ndan yaÅŸlÄ±larÄ±n evlerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

KadÄ±kÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± Åžerdil Dara OdabaÅŸÄ±, online programlar kapsamÄ±nda Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile Instagram'da canlÄ± sohbet gerÃ§ekleÅŸtirerek, gÃ¼ndemi deÄŸerlendirdi.

EÄŸitime evde devam





KadÄ±kÃ¶y Belediyesi, belediye hizmetlerinin sadece kamu binalarÄ±ndan deÄŸil teknoloji ile birlikte her platformdan yapÄ±labildiÄŸini gÃ¶stermek amacÄ±yla Instagram Ã¼zerinden online belediyeciliÄŸi baÅŸlattÄ±. Belediye bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren kreÅŸ, sanat merkezi ve kurs Ã¶ÄŸretmenleri, Ã¶ÄŸrencileri ile online dersler eÅŸliÄŸinde buluÅŸup ders vermeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, spor antrenÃ¶rleri de her sabah canlÄ± yayÄ±nla vatandaÅŸlarÄ± zinde tutuyor. SaÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan doktor ve alanÄ±nda uzman personelleri de, yurttaÅŸlarÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlÄ±yor. AkÅŸam saatlerinde Instagram Ã¼zerinden dÃ¼zenlenen konserler de bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor.

4 mobil araÃ§ sahada





HasanpaÅŸa'da bulunan belediye hizmet binasÄ±nda verilen belediyecilik hizmetleri de, yurttaÅŸlarÄ±n daha az kalabalÄ±k ortamlarda bulunmalarÄ±, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ± kullanmamalarÄ±, Ã¶zellikle yaÅŸlÄ±larÄ±n kalabalÄ±k ortamlara girmemeleri iÃ§in mobil hale getirildi. Her gÃ¼n 4 mobil araÃ§ ile Ã¶ÄŸleden Ã¶nce ve sonra olmak Ã¼zere 8 ayrÄ± noktada iÅŸlem yapÄ±lÄ±yor.

Parklar dezenfekte ediliyor





KadÄ±kÃ¶y Belediyesi Veteriner Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Destek Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapalÄ± alanlarda dezenfektasyon, park ve sokaklarda temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapmaya devam ediyor. ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan mahallelerdeki iÅŸletmelere yÃ¶nelik denetimler de sÃ¼rÃ¼yor.

Sokak hayvanlarÄ± unutulmadÄ±





KadÄ±kÃ¶y Belediyesi, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda beslenme imkanlarÄ± kÄ±sÄ±tlanan sokak hayvanlarÄ±nÄ±n da yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. Ã‡aÄŸrÄ± merkezine gelen talepler Ã¼zerine, Veterinerlik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler her sabah hafta sonu da dahil beslenme noktalarÄ±na dÃ¼zenli olarak mama ve su bÄ±rakÄ±yor. Bir haftada yaklaÅŸÄ±k 350 kiloluk mama daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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Ekipler market alÄ±ÅŸveriÅŸini maske ve eldivenle yapÄ±yor