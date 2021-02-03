Kadıköy'deki olaylarda vatandaşın darp edilmesine ilişkin bir eylemci hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı

Şüpheli H.D. emniyetteki ifadesinde 2 Şubat'ta Kadıköy'de yapılan Boğaziçi konulu yürüyüşe katıldığını belirterek, "Basın açıklaması için eylem yapmıştık. Eylemin kalabalık olması sebebiyle bir grup sivil vatandaş grubumuza karşı saldırıda bulunmak istedi. Ben ve eyleme katılan diğer arkadaşlarım kendilerini korumak amacıyla refleks olarak sözlü ve fiziki güç kullanmış olabiliriz" dedi.

SALDIRANLARI HATIRLAMIYORUM

Kendisinden şikayetçi olan kişilerin gruplarına saldıran kişiler içerisinden olabileceğini öne süren şüpheli H.D. ifadesini şu şekilde sürdürdü:

"Ben kesinlikle şahıslara delici, kesici ya da şişeyle saldırmadım. Eylem kalabalık olduğu için çok fazla arbede yaşandı. Ben hakkımda şikayetçi olan iki kişinin üzerlerinden telefon ve para çalınmasıyla ilgili bir olaya şahit olmadım. Ben de kesinlikle şahıslardan bir şey çalmadım. Söz konusu şahısları tanımıyorum, olayın heyecanıyla söz konusu iki kişiyi darbeden şahısların eşkal bilgilerini hatırlamıyorum"

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirten şüpheli, ifadesinde "Polisin yaptığı üst aramamda para ya da telefon çalmış olsaydım zaten üzerimden çıkardı" dedi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Silahla kasten yaralama" suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında imza şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulayarak şüphelin serbest bırakılmasına karar verdi.