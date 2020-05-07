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07.05.2020 - 09:44 |

Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak? Bakan Koca'da Lokanta, Kafe ve Resaturant'ların açılışına ilişkin açıklama

Mayıs ayı normalleşme planlarının ilk aşamasının açıklanmasının ardından 11 Mayıs itibariyle birçok sektör yeniden işbaşı yapacak ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Örneğin berber ve kuaförler 11 Mayıs'ta işbaşı yapacak ama randevu sistemi ile çalışacak. Tek kullanımlık havlu ve örtü kullanacak, Kuaförler maske kullanmak zorunda olacak. Peki Kafeler ve Restaurant'lar ne zaman açılacak? Bakan Koca dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...

Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak? Bakan Koca'da Lokanta, Kafe ve Resaturant'ların açılışına ilişkin açıklama

Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak içerisinde sorgulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Kurulu toplantısının ardından dün akşam saatlerinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi. Sürecin eskisi gibi olmayacağını bunun adının kontrollü sosyal hayat olacağını duyuran Bakan Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna ise böyle bir şey şu an için mümkün değil daha çok erken açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA AÇIKLADI;

Sağlık Bakanı Koca: "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek."

Kiraladığı lüks cipi böyle denize attıİzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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