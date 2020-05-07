07.05.2020 - 09:44 |
Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak? Bakan Koca'da Lokanta, Kafe ve Resaturant'ların açılışına ilişkin açıklama
Mayıs ayı normalleşme planlarının ilk aşamasının açıklanmasının ardından 11 Mayıs itibariyle birçok sektör yeniden işbaşı yapacak ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Örneğin berber ve kuaförler 11 Mayıs'ta işbaşı yapacak ama randevu sistemi ile çalışacak. Tek kullanımlık havlu ve örtü kullanacak, Kuaförler maske kullanmak zorunda olacak. Peki Kafeler ve Restaurant'lar ne zaman açılacak? Bakan Koca dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...
Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak içerisinde sorgulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Kurulu toplantısının ardından dün akşam saatlerinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi. Sürecin eskisi gibi olmayacağını bunun adının kontrollü sosyal hayat olacağını duyuran Bakan Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna ise böyle bir şey şu an için mümkün değil daha çok erken açıklamasında bulundu.
BAKAN KOCA AÇIKLADI;
Sağlık Bakanı Koca: "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek."