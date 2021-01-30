Kahramanmaraş'ta dev operasyon! 46 kişi yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "fuhşa teşvik ve yer temin etmek", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "yaralama", "kumar oynanması için yer temin etme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "hırsızlık" suçlarından aranan 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı, 24'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.