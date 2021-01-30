MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta dev operasyon! 46 kişi yakalandı
ABONE OL
30.01.2021 - 19:13 | | AA

Kahramanmaraş'ta dev operasyon! 46 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 46 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "fuhşa teşvik ve yer temin etmek", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "yaralama", "kumar oynanması için yer temin etme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "hırsızlık" suçlarından aranan 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı, 24'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında flaş gelişmeBoğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklama 2'si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Kritik tablo açıklandı: Dikkat çeken rakamlar

Son dakika! Kritik tablo açıklandı: Dikkat çeken rakamlar

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet