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27.09.2020 - 18:17 | | DHA

Kan donduran haber! Çocukları buldu...

Avcılar'da bir ay önce Cihangir Mahallesinde bir ev kiralayan çift, bilinmeyen nedenle ilaç içerek yaşamlarına son vermek istedi. Kendilerinden geçmiş halde bulunan çift, hastaneye kaldırıldı.

Kan donduran haber! Çocukları buldu...

Olay, Cihangir Mahallesi Kahraman Sokaktaki bir binada meydana geldi. Geçen ay kiraladıkları eve taşınan, bir yetişkin erkek çocukları bulunan S.H. ile eşi A.H. bilinmeyen nedenle çok sayıda hap içerek yaşamlarına son vermek istedi.

Kan donduran haber Çocukları buldu...

Bugün öğle saatlerinde annesi S.H. ile babası A.H.nin uyanmaması üzerine odalarına giren çocukları onları hareketsiz bulunca, 112 Acil Servisi aradı. Kısa sürede gelen 112 ekibi ve polisler, evli çifti Avcılardaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Komşuları, çiftin geçen ay binaya taşındığını, zaman zaman kalabalık sayıda misafirleri geldiğini, intihar girişimine çok şaşırdıklarını söyledi.

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