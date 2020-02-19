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19.02.2020 - 03:53 |

Kandilli'den açıklama geldi! Manisa beşik gibi sallanıyor

Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 22 Ocak'ta meydana gelen 5.6'lık deprem sonrası dün 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kandilli'den açıklama geldi! Manisa beşik gibi sallanıyor

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Twitter hesabından 22 Ocak'ta olan 5.6 büyüklüğündeki Akhisar depreminin ardından 3774 adet depremin meydana geldiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Özener, “22 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Musalar-Akhisar olan Ml=5.6 büyüklüğündeki deprem ile başlayan Manisa'daki deprem etkinliğinde 18 Şubat 2020 saat 22:00 itibariyle 3774 adet deprem kaydedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kandilliden açıklama geldi Manisa beşik gibi sallanıyor

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