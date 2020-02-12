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12.02.2020 - 20:00 | | AA

Karabük'te heyelan meydana geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir sokağın yolu ulaşıma kapandı.

Karabük'te heyelan meydana geldi

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Dere Tarla Sokak'ta heyelan nedeniyle yola kaya parçaları düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Safranbolu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Sokağı trafiğe kapatan polis, yolda güvenlik önlemi aldı.

Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

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