Karantinadan karantinaya

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde karantina uygulanan bölgedeki çalışmalar sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı, Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yurtların bulunduğu alana giren araçlar dezenfekte edildi. Umreden döndükten sonra karantinaya alınanların sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle tahliye işlemlerinin daha sonra yapılmasına karar verildi. Öte yandan bazı hastaların koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.