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30.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Karantinadan karantinaya

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan’dan dönen ve 15 Mart’ta Ankara’da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi’nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.

Karantinadan karantinaya

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde karantina uygulanan bölgedeki çalışmalar sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı, Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yurtların bulunduğu alana giren araçlar dezenfekte edildi. Umreden döndükten sonra karantinaya alınanların sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle tahliye işlemlerinin daha sonra yapılmasına karar verildi. Öte yandan bazı hastaların koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. 

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