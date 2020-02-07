Çığ şehitlerine veda

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın cenazesi, dün Van'da düzenlenen törenin ardından uçakla Kars'a getirildi. Burada törenle karşılanan Avcı'nın cenazesi, karayolu ile Arpaçay ilçesine götürülerek Devlet Hastanesi’nin morguna kondu. Bugün hastane morgundan alınan şehit Avcı'nın cenazesi, tören için Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki törene, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Vali Türker Öksüz ve kent protokolü ile çok sayıda asker, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Yusuf Eviş'in Cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından omuzlara alınan Avcı'nın cenazesi, ilçe merkezindeki mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Bahar- Asim Avcı çiftinin 3'ü kız 5 çocuğundan en küçüğü olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın 2018 yılında Van'ın Çatak ilçesinde, Karaboğa Jandarma Karakolu'nda göreve başladığı ve 2 aylık nişanlı olduğu belirtildi.

ÇIĞ ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ ÖZEN AKÇAM TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Özen Akçam için memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Artin Valisi Yılmaz Doruk, Ak Parti Milletvekili Erkan Balta, CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Garnizon Komutanı Albay Şükrü Şenduran, polis, asker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılanlar, şehit Akçam'ın annesi Emine, babası Nazım ve kız kardeşleri Zeynep ile Sıla Akçam'a taziye dileklerinde bulundu.

Cenazede, şehidin kız kardeşleri, şehit ağabeylerinin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Sıla Akçam’ın ağabeyinin askeri montunu giydiği görüldü. Cenazede anne Emine Akçam da oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.

Geçen yıl ilk görev yeri olan Van'da göreve başlayan Uzman Çavuş Özen Akçam, Ardanuç Merkez Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, ilçeye bağlı Bulanık köyüne götürülerek aile kabristanlığında toprağa verildi.