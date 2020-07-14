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14.07.2020 - 14:14 | | DHA

Kastamonu'da yamaçtan düşen kişi helikopterle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen kişinin helikopterle zorlu araziden kurtarılarak hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.

Kastamonu'da yamaçtan düşen kişi helikopterle kurtarıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir. Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından zorlu araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine ulaştırıldı" denildi.

Saldırıya uğrayan kurye kendini kaskıyla böyle savundu!Son dakika haberine göre Tuzla’da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Şahsın tokatlı saldırısına bir süre maruz kalan moto kurye, kaskı ile karşısındakine vurarak kendisini savundu. Kuryenin tokatlanarak dövüldüğü ve kendisini savunduğu anlar kameraya anbean yansıdı.
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