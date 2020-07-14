Kastamonu'da yamaçtan düşen kişi helikopterle kurtarıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir. Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından zorlu araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine ulaştırıldı" denildi.