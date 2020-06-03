03.06.2020 - 11:05 | | DHA
Kayseri'de 3 ev karantinaya alındı
Kayseri Hacılar'da, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı ev ile komşularına ait 2 ev karantinaya alındı.
Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Hacı Sami Boydak caddesi üzerinde bulunan mobilya fabrikasında çalışan ismi öğrenilemeyen bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrolde mobilya işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine işçinin yaşadığı müstakil ev ile komşularının yaşadığı 2 ev karantinaya alındı. 3 evde yaşayan 14 kişinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Erzincan'da kene kabusu! Son bir ayda 17 kişi...Erzincan'da bu sene son 1 ay içerisinde 17 hasta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördü. Erzincan ve çevre illerde yaşanan kene vakaları münasebetiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, vatandaşların alması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.