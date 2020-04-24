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24.04.2020 - 18:04 |

Kemal İsminin Anlamı Nedir? Kemal Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Kemal ismi Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan erkek adlarından biridir. Anlam açısından ise pek çok değişik tabir üzerinden ifade edildiğini söylemek mümkündür. Özellikle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi olması ile beraber pek çok ünlünün de adını Kemal olduğu biliniyor. Peki, Kemal isminin anlamı nedir? Kemal ne demek, ne anlamına gelir? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler.

Kemal İsminin Anlamı Nedir? Kemal Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Kemal ismi popülerliğini kaybetmeyen Türkiye'deki en önemli isimler arasında yer almaktadır. Özellikle Türk tarihine geçmiş pek çok ünlü kişinin isimlerinin Kemal olduğu bilinmektedir.

Kemal Ne Demek?

Kemal pek çok farklı anlama gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan isimlerden biridir.

- Olgunluk, yetkinlik, eksiksizlik, tamlık,
- Mükemmellik ve en yüksek değer,
- Bilgi ve fazilet,

Arapça kökenli bir isim olarak Türkçeye yerleşmiş Kemal adı, Türkiye'de erkekler için kullanılan en yaygın isimlerden biridir. Özellikle yukarıda sayılan özel anlamları ile erkek çocukları için çok sık değerlendirilmektedir. Siz de bu güzel ismi yeni doğmuş minik yavrunuz adına verebilirsiniz.

Kemal İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Kemal ismi Arapça kökenli bir ad olmasına rağmen Kur‘an-ı Kerim'de geçmektedir. Farklı anlamları üzerinden güzel bir tabirler ifade edilen Kemal ismini çocuğunuz için kullanabilirsiniz. İnsanlar tarafından çok sevilen Kemal ismi aynı zamanda pek çok ünlü kişinin de adıdır. Bu sebepten dolayı aileler çocuklarının ismini Kemal koyabilmektedir. Ayrıca Kemal'i tek başına ya da farklı isimler ile bir araya getirerek kombinasyon şeklinde değerlendirebilirsiniz.

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