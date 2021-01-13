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13.01.2021 - 11:38 | | İHA

Kestiği domates eline iğne gibi battı

Bursa'da bir vatandaş pazardan aldığı domatesi yemek için kestiği sırada içinden balık kılçığına benzer şeyle karşılaştı.

Kestiği domates eline iğne gibi battı

Akıllara durgunluk veren olay İznik'te yaşandı. Annesinin pazar tezgâahından satın aldığı domatesi akşam yemeği için kestiği sırada eline iğne gibi bir şeyin battığını söyleyen Emin Çil adlı vatandaş, "Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Domatesin içinden balık kılçığına benzer şeyler çıktı" dedi.

Emin Çil, "Annem akşam yemek hazırlarken kestiği domatesin içinden adeta balık kılçığını andıran sert şeyler ellerine batmış. Bana söyledi, mutfaktaki diğer domatesleri kestim, kılçık türü aynı şeyler çıktı. Allah muhafaza, eğer görmeseydik boğazımıza batacaktı. Böyle bir şeyi ne duydum ne de gördüm. Kimsenin de gördüğünü zannetmiyorum. Balık kılçığı olamayacağına göre bu ne olabilir ki” diye konuştu.

 

 

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara aşıda randevu sistemini anlattıSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, analiz çalışmaları tamamlanan Covid-19 aşılarının uygulamasında randevu sistemini anlattı. Prof. Dr. Kara, "Öncelikle e-Nabız üzerinden veya sağlık kayıt sistemleri üzerinden aşı sırasının sizde olup olmadığını değerlendireceksiniz. Eğer yaşınız 65 yaşın üstündeyse sıranız geldiyse aşı olabileceğinizle ilgili bilgi çıkacak. Aşı sıranızın geldiğini gördükten sonra sistem üstünden randevu alacaksınız" dedi.
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