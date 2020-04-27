Dünya Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ölüp ölmediğini konuşuyor. Çin geçenlerde Kim Jong-un öldüğünü iddia ederken Japonya ise bitkisel hayatta olduğunu öne sürdü. Kim Jong un öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu nasıl? soruları ise epey bir sıklaşmış durumda...

KİM JON-UN HAKKINDAKİ SON GELİŞMELER

Kuzey Kore devlet radyosu ise, Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu. ABD’nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham da 'Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum' dedi. Kuzey Kore gazetesi Rodong Sinmum ise tartışmalara son noktayı koydu. İşte tüm detaylar...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti.

Ardından Japonya basını Kuze yKore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı. Tüm bu iddiaların ardından, Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, sessizliğini bozdu.

Rodong Sinmum gazetesine göre Kim, Wonsan Galma'da yeni bir turistik bölgenin inşası için çalışan işçilere teşekkür etti.

Kuzey Kore devlet medyasının Pazar günü liderin yorumlarını haber yaptığı bildirildi. Güney Koreli haber ajansı Yonhap'a göre Kuzey Kore lideri, kuzey Samjiyon şehrinde evler inşa eden işçilere duyduğu minneti dile getirdi.

Ancak Yonhap, Kuzey Kore haberinin Kim’in yerini açıklamadığını veya herhangi bir görüntüsünü içermediğini de kaydetti.

"ÖLMEMİŞSE ŞOKE OLURUM"

ABD’nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ise , Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine, ülkedeki sessizliğe işaret ederek, "Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum." dedi.

Fox News televizyonuna konuşan Graham, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum.

Çünkü, bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadelerini kullandı.