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09.01.2021 - 04:45 | | İHA

Kimse ne olduğunu anlamadı gürültüyü duyduğu gibi fırladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde basınç nedeniyle içme suyu borusu ucundaki su tapası boşanarak, tonlarca su yola fışkırdı. Su patlaması nedeniyle uyuduğu sırada gürültüyü duyup neye uğradığını şaşıran bir vatandaş, “Gök gürledi sandım, yataktan fırladım” diye konuştu.

Kimse ne olduğunu anlamadı gürültüyü duyduğu gibi fırladı

Gece yarısı Camiatik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerinde içme suyu hattı borusu ucundaki su tapası basınca dayanamayarak patladı. Tazyikli şekilde akan su bir işyeri ile park halindeki otomobilin üzerine fışkırdı. Tonlarca su yola akarken, Mehmet Altınbaş’a ait işyeri içerisine de su girdi.

Kimse ne olduğunu anlamadı gürültüyü duyduğu gibi fırladı

'Milli servet bu yazık günah'

Gök gürlemesi sanıp, panikle dışarı çıktığında yolda su patlağı olduğunu fark eden Rıdvan Ihlamur, TESKİ’ye ihbarda bulundu.

Ihlamur, “Gece yarısı uyurken, gök gürlemesi sesi zannederek, yataktan fırladım. Yola baktığımda su patlağı olduğunu fark ettim ve hemen arızanın giderilmesi için TESKİ ekiplerini aradım. Ekipler gelene kadar kendi çabamla müdahalede bulundum fakat başarılı olamadım. Su dediğimiz doğa kaynağı bir milli servettir. Yola tonlarca su akıyor, yazık günah. Su parayla kazanılacak bir şey değil. Bu su, evlatlarımızın geleceğidir. Su yaşam demek, yaşamak demektir” diyerek, suyun yola akmasına üzüldüğünü söyledi.

Olay yerine gelen TESKİ görevlisi, su patlağına müdahale ederek, kısa sürede arızayı giderdi.

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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