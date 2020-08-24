MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kırmızı benekli alabalığın yılandan kurtulma mücadelesi!
ABONE OL
24.08.2020 - 10:02 | | DHA

Kırmızı benekli alabalığın yılandan kurtulma mücadelesi!

Erzurum’un İspir ilçesinde yılanın kırmızı benekli alabalığı avlamaya çalıştığı an, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyenlerden bazıları, görüntüyü çeken kişinin balığı kurtarması gerektiğini savunurken, bazıları da 'doğanın kanunu' diyerek, doğrusunu yapıldığını belirtti. Görüntüyü çeken Burak Erman ise yılanın kendisinden ürküp, balığı bırakarak, kaçtığını söyledi.

Kırmızı benekli alabalığın yılandan kurtulma mücadelesi!
Kırmızı benekli alabalığın yılandan kurtulamadı!
Kırmızı benekli alabalığın yılandan kurtulamadı!
Kırmızı benekli alabalığın yılandan kurtulamadı!
Haberin Tüm Fotoğrafları

İspir'in Yedigöller Mahallesi'nden geçen Aksu Deresi'nde yılan ile kırmızı benekli alabalık arasındaki yaşam mücadelesi, Yolbilen Mahallesi'nde oturan Burak Erman tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, derede kuyruğundan yakaladığı alabalığı kıyıya doğru sürükleyerek, yutmaya çalıştı. Yılana karşı balığın mücadelesi, yetersiz kaldı. Yılan, avını öldürüp, yemek isterken, alabalık ise adeta mücadele verdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, yılanın balığı kıyıya çekmesi ile görüntü de sona eriyor.

İzlenen bu görüntüler üzerine sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kişiler, görüntüyü çeken kişinin balığı kurtarması gerektiğini savunurken, bazıları da 'doğanın kanunu' diyerek, doğrusunu yapıldığını belirtti. Görüntüyü çeken Burak Erman ise yılanın kendisinden ürküp, balığı bırakarak, kaçtığını söyledi.

 

İstanbul’da magandaların “makas” terörü kameradaİstanbul'un çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 7 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı!

Son dakika: LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Trump seçimden önce aşı istiyor!

Trump seçimden önce aşı istiyor!

LGS 2. tercih (nakil) sonuçları açıklandı! e-okul vbs: Hangi liseye yerleştim?

LGS 2. tercih (nakil) sonuçları açıklandı! e-okul vbs: Hangi liseye yerleştim?

Sıradaki Haber