Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? Kısa çalışma ödeneği ne kadar ödenecek?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ NE KADAR?

Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler kısa çalışma başvurusu yapılabilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/ isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

İŞKUR’a teslim edilen belgeler İŞKUR birimleri tarafından uygunluk tespiti yapılabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderilmektedir. Bu çerçevede, iş müfettişlerince yapılacak uygunluk tespiti sonucu işverene başvurunun yapıldığı aynı yöntemle İŞKUR tarafından işverenin başvuru yaptığı e-posta adresine bildirilecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği çalışanın aldığı maaşın brüt tutarına göre, değişkenlik gösterebiliyor. 1752 lira ile 4 bin 381 lira arasında değişen kısa çalışma ödeneği verileceği öngörülüyor. Bu da günlük 58 lira ile 146 liraya denk geliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kısa çalışma ödeneklerinin ne zaman verileceği henüz belli değil. Fakat Mayıs ayının ilk haftasında verileceği bekleniyor.