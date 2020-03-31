Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek, ne kadar? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüs nedeniyle çeşitli tedbirler alındı. O önlemlerden biri ise kısa çalışma ödeneği oldu. Corona virüsten ekonomik olarak olumsuz etkilenenler için kısa çalışma ödeneği gündemde yer alıyor. Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman verileceği ise merakla araştırılıyor. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?

BRÜT Kısa Çalışma

ÜCRET Ödeneği

2.622 1.561

2.943 1.752

3.000 1.786

3.250 1.935

3.500 2.084

3.750 2.233

4.000 2.382

4.250 2.531

4.500 2.680

4.750 2.828

5.000 2.977

5.250 3.126

5.500 3.275

5.750 3.424

6.000 3.573

6.250 3.722

6.500 3.870

6.750 4.019

7.000 4.168

7.250 4.317

7.375 4.380

7.500 4.380

Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kısa çalışma ödeneği başvurularının değerlendirilmesi gerçekleştirildikten sonra ödemeler yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin 3 ay sürdüğünü belirtti. Selçuk

Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay sürdüğünü kaydeden Selçuk, ödemelerin ise İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapıldığını vurguladı.Sosyal destek programları hakkında da bilgi veren Selçuk, “2 milyon 111 bin haneye biner lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan’da yapılmaya başlanacak. Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz” bilgisini verdi. Sosyal yardımda ilk etapta düzenli yardım alanların bir kısmını kapsam altına aldıklarını ifade eden Selçuk, diğer fazlarda ihtiyaç sahibi bütün hanelere ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.