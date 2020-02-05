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05.02.2020 - 14:17 | | DHA

Kız kardeşe cinsel istismara bulundu! 10 yıl hapis

Kayseri’de kız kardeşi İ.B.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Hasan B. (21) 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kız kardeşe cinsel istismara bulundu! 10 yıl hapis

İ.B., ağabeyi Hasan B.'nin farklı tarihlerde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Hasan B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılanan sanık, karar duruşmasına katılmadı. Dava aşamasında şikayetini geri çeken İ.B. de duruşmada yer almadı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, soruşturma aşamasında verilen ifadelerin kabul edilmesini, mağdurun baskı altında kalarak şikayetini geri aldığını savundu. Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan B.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluğunun devamı kararlaştırıldı.

 

 

Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.
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