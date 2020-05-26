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26.05.2020 - 15:38 | | DHA

KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye sayesinde ikinci bayramı yaşıyoruz

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar arasında imzalandı. KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'nin desteği ile ikinci bayramı yaşadıklarını kaydetti.

KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye sayesinde ikinci bayramı yaşıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar arasında imzalandı İmza töreninde konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ekonomik olarak güçlü bir kaynağın ülkeye aktarılacağını söyledi. Tatar, "Reel sektör ve altyapının güçlendirilmesiyle KKTC’nin turizm, yükseköğretim, emlak ve tarım sektörlerinde arzu edilen noktaya getirilerek, KKTC’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi için gereken adımların atılacağını" söyledi.

KKTC'DE İKİNCİ BAYRAM SEVİNCİ

Türkiye imzalanan protokolün geleceğe yönelik bir umut oluştuğunu vurgulayan KKTC Başbaknı Tatar, KKTC’nin marka değerinin artırılacağını söyledi. KKTC Başbakanı Tatar, "Bayramın son gününde böyle bir müjdeyi halkımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin desteğiyle Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs’ı güçlendirmek ve refaha kavuşturmak en büyük hedefimizdir” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynak hibe ve kredi şeklinde KKTC'ye aktarıldı.

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