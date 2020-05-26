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26.05.2020 - 13:33 |

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları şöyle;

"Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir."

"KKTC'yi sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin birlikte atmaya kararlıyız."

"Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması, salgının ekonomide açtığı yaraların iyileştirilmesine destek verecek şekilde tasarlandı."

"Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz."

2020 İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması, yeni normale güçlü şekilde hazırlanan KKTC'nin ve kardeşliğimizin yükselme zemini olacaktır."

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