MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
ABONE OL
11.01.2021 - 17:33 | | AA

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Ertuğruloğlu, bugün ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ederek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bakan Ertuğruloğlu, deftere şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren bütün milletlere örnek olmuş, büyük bir kurtuluş mücadelesinin dahi komutanı, yüce Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık destanını yazan, Türk ulusunu esaretten kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran ulu önderimiz.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Anıtkabiri ziyaret etti

Ana vatan Türkiye’nin desteğiyle kendi özgürlük ve varoluş mücadelesini vermiş, bağımsızlık destanını yazmış Kıbrıs Türk halkı; sizin ilke ve devrimlerinizin ışığında kendi devletini kurmuştur. Kıbrıs Türkü’nün onurlu ve insanca yaşama hakkı için vermiş olduğu kutsal mücadele bugün farklı cephelerde yine devam etmektedir. Geçmişte şanlı mücadelemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi huzurunuzda bir kez daha minnet ve rahmetle anarken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bugün huzurunuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak, yeni nesillere bizlerin yaşadığı karanlık günleri yaşatmayacak adımlar atmayı, halkımızın refah ve mutluluğu için çalışmayı, ana vatanımız Türkiye ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmeyi, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine sahip çıkıp savunmayı görev bildiğimi onur ve gururla ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda bulunuyor, sizin ilke ve devrimlerinizin aydınlattığı özgürlük yolunda yürüme azim ve kararlılığı içindeki Kıbrıs Türk Halkı ve şahsım adına, size en derin saygılarımı arz ederim."

Ertuğruloğlu'nun Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından, ikilinin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Türkiye'yi sarsan cinayet! 'Yaşasın babam artık gelmeyecek'Antalya'da 12 yıllık eşini kendisini dövüp, işkence yaptığı gerekçesiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, “Çocuklardan küçük olan 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı. Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?' diye söylediğini duydum. Çocuklar da şiddete uğramış" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manyas'ta feci kaza! Baba oğul can verdi

Manyas'ta feci kaza! Baba oğul can verdi

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Kayseri'de operasyon! 13 kişi yakalandı

Kayseri'de operasyon! 13 kişi yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet